Erről beszélt a Polgári Szalon összejövetelén Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter csütörtökön este Tapolcán, a Tamási Áron Művelődési Központban. Szalay-Bobrovniczky Kristóffal Navracsics Tibor beszélgetett az esten.

Amint az az összejövetelt megelőző sajtótájékoztatón elhangzott, Tapolcára szűkebb hazájaként is tekint, régi családi szálak fűzik ugyanis ide, valamint katonai múlttal rendelkező város. - Ez fontos abban a tekintetben, hogy az elmúlt évtizedekben a magyar honvédség sportosan szólva levonult a pályáról, és mind a társadalom prioritáslistáján, mind pedig önmaga előtt veszített a jelentőségéből. Ne elemezzük, hogy ez miért alakult ki, de ezzel szembesültünk, amikor a szomszédunkban kitört egy véres háború, amelyre senki sem számított. Mindenféle elméletek születtek arról, hogy milyenek lesznek a modern háborúk, de sajnos ez a legklasszikusabb 20. századi húsdaráló, ami tőlünk keletre folyik. A gyors katonai megoldás reménye nélkül folyamatosan zajlik, és természetesen a magyar embereket foglalkoztatja, hogy mit kell tenni ebben a helyzetben. Az én dolgom, hogy irányt szabjak a tekintetben a kormány irányításával és azzal együttműködve, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy mindenki nyugodtan és biztonságosan alhasson, és ez ne csak illúzió legyen, hanem valóság. Ezért kell átfegyverezni a magyar honvédséget, ami már a háború előtt megkezdődött. Ezért építünk egy hadiipart, hogy a Magyar Honvédség ellátása bármilyen körülmények között biztosított legyen, és ezért foglalkozunk a katonai hagyományokkal. A magyar katona ismét érezze, hogy fontos, a magyar társadalom meghatározó szereplője, abból vétetik. Remélem, hogy Tapolca, ez a katonaváros is minél hamarabb lát újra egyenruhát, és megjelenik a haderő ezen a környéken is, mert az egész országot kell védenünk, nem csak az egyes támaszpontokat - mondta a honvédelmi miniszter.

Navracsics Tibor úgy fogalmazott, hogy a magyar közvélemény számára is szokatlan módon a honvédelem egyik pillanatról a másikra a középpontba került. – Mi, magyarok hajlamosak vagyunk a hadseregről, a honvédelemről csak úgy mellékes módon beszélni, vagy egészen pontosan hajlamosak voltunk. Az utóbbi egy-másfél évben azonban egymás után jelentek meg olyan hírek, és olyan események történtek, részben az országhatárokon kívül, azon belül pedig a haderőreform és a hadiipari fejlesztések terén, amelyek egyrészt felélénkítették az érdeklődést a honvédelem iránt. Amellett jó alapjául szolgálnak egy beszélgetésnek - mondta Navracsics Tibor. Hozzátette, hogy ha itt a honvédelmi hagyományokat újra akarjuk éleszteni, a honvédelmi miniszter személye komoly hivatkozási pont lehet.

A találkozón szó volt a hadiipari fejlesztésekről, az új honvédelmi politikáról, amely új helyzetet állíthat elő a jövő Magyarországán.