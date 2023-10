Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnöke elmondta, az, hogy a nevükből a "magyarországi" kikerült, nem véletlen, hiszen az alapításkor is úgy fogalmaztak, hogy a Kárpát-medencei és a magyarországi magyar és nemzetiségi vonatkozású tájházak ügyének a képviseletében fognak eljárni, ami valóra vált.

– Ma 624 tájházat tartunk nyilván Magyarországon és Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban, Szerbiában, Horvátországban és Ausztriában még körülbelül ugyanennyit. Ez egy olyan örökség, amelyet nem csak mentenünk kell, hanem meg kell tartanunk, és tovább kell vinnünk – fogalmazott.

Beszélt arról is, hogy három évtizeddel ezelőtt az akkori körülbelül 200 tájházból álló állomány jelentős része kulcsos házként is működött, azaz volt a tájház kapuján egy felirat, amelyen jó esetben volt egy cím és egy telefonszám, és hogyha valaki kíváncsi volt arra, hogy a házikó mit is rejt, akkor kereste azt, aki kinyitja a kaput.

Az Év Tájháza díjat idén, mint a szövetség legrangosabb elismerését a Kiskőrösi Szlovák Tájház nyerte el.