Városlődön október 22-én hívott bennünket az önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendezvényükkel fejezzék ki irántunk való tiszteletüket. Schell Tamás polgármester Sütő András szavait idézve kezdte meg köszöntőjét. „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdődött.” Önök építették számunkra ezt a falut, azokat a kiváló feltételeket, amelyekre alapozva építhetjük a jövőnket tovább, fogalmazott, majd azt kívánta, hogy minden napunkat aranyozza be valami, amire szívesen gondolunk vissza, amikor este álomra hajtjuk a fejünket. Megtisztelt bennünket jelenlétével, jókívánságaival Varga-Csikász Bence plébános is. Boldog, büszke lehetett, még nagyobb öröm tölthette el azokat a nagyszülőket, akik Pfeiferné Takács Hajnalka iskolaigazgató által szerepeltetett tanulók között láthatta, hallhatta unokáját. A Heimatklang Német Nemzetiségi Dalkör Bauernhuber József harmonika kíséretével kettős örömet nyújtott számunkra. Magyar nyelven is szólt egy-egy énekszámuk.

Lang Rudolf községünk művelődésszervezője szívet melengető érzésvilággal adta elő Babits Mihály Esti kérdés című versét. Utána a farkasgyepűi idősek otthonának alkotásait ismertette. A kézművesség adta örömről, derűről olvasta fel Kovárczi Erikának írását. Még egy feladatot is felvállalva a Városlődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat megbízottjaként egy-egy szál kedves virágot nyújtott át. A már terített asztalon a Kertai család által sütött kifli, többféle üdítő, bor várt bennünket. Ádám Renáta jegyző segédjeként a képviselő-testületi tagok Pichner Ernő szakács főztjét – finom pörköltet – szolgálták fel vacsoraként.

Jó volt sokunknak együtt lenni, örülni egymásnak! Legyen e rövid kis írásom mindannyiunk nevében a köszönet kifejezése a városlődi idősek napi rendezvényért mindenkinek, akinek része volt az előkészületben., valamint azoknak, akik a szállításban segítették a betegeket!

Páter Mihályné