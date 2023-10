A régi képkockákon látható, ahogy a lámpásokkal a kezükben érkező bányászok leváltják csákányozó társaikat, egyeztetnek a brigádvezetők, megbeszélik munkamódszereiket a dolgozók. Ott van köztük a munkákat ellenőrző főaknász és a kifejtett szént lapátolja gumiszalagra a csillékből egy bányásznő. Még ma is sokan élnek Dudaron egykori bányászok, akad köztük hölgy is, éltetik a bányászhagyományokat. Most ők és leszármazottaik is felidézhetik velünk együtt a múltat a Nemzeti Filmintézet archívumának segítségével: