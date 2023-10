A Turizmus Világnapja alkalmából szervezett eseménysorozatra olyan vendéglátósokat hívtak meg, akiknek nem volt idejük elutazni idén nyáron a Balatonra, mert volt munkájuk bőven ezekben a turisztikai régiókban. Ők azok, akik a háttérben dolgozva, több százezer magyarnak tették lehetővé, hogy nyugodtan, minőségi szolgáltatások közepette tölthessék el nyaralásukat. Az akció helyszínére pincéreket, szakácsokat, szállodai takarítókat, mosogatókat, stb. vártak egy koccintásra. "A kampánnyal rá szerettünk volna világltatani arra, hogy milyen nehéz, de fontos szakmák húzódnak meg a turizmus hátterében. A négy napig tartó eseménnyel természetesen arra is fel szerettük volna hívni a figyelmet, hogy az őszi szezonban érdemes a Balatonra jönniük azoknak is, akik nem tudtak eljönni ide nyáron, hiszen számos program várja a vendégeket ebben az időszakban is" - mondta Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója.

Mint azt a szakember elmondta, a fürdőkben dolgozó szakemberek és a vendéglátósok mellett, sok cseh, német és angolszáz turista is megkóstolta a balatoni borokat az eseményeken, Mindenhol arra hívták fel a figyelmet, hogy néhány napos magyarországi itt tartózkodás alatt, érdemes lehet a Balatonra is eljönni, hiszen ez a régió könnyen megközelíthető és különleges bor- és gasztronómiai kínálattal rendelkezik.

Az akció vendégei egyébként nem akármilyen italokat kóstolhattak meg, hanem a XX. Balatoni Borok Versenyének nyertes borait. Mint ismert, a nyár közepén lezajlott eseményen az alábbi borok lettek a legjobbak:

A Balatoni Borrégió Legjobb Fehér Bora 2023. címet a Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet Cirkáló rajnai rizling 2022. bora nyerte.

A Balatoni Borrégió Legjobb Vörös Bora 2023-ban a Garamvári Szőlőbirtok Sínai hegy Cabernet Franc 2019. bora lett.

A Balatoni Borrégió Legjobb Rozé Bora 2023-ban a Szabó és Fia Borpince Kékfrankos rozé 2022 bora.

A Balatoni Borrégió Legjobb Pezsgője 2023. címet a Garamvári Szőlőbirtok Garamvári Lellei Furmint Brut 2019. pezsgője kapta.

A Balatoni Borrégió Legjobb Desszert Bora 2023-ban Mészáros József sárgamuskotály 2021. bora lett.

Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója elmondta azt is, hogy meglepően tapasztalták, hogy a külföldről Budapestre érkezett turistáknak milyen kevés fogalmuk volt arról, hogy milyen jók a balatoni borok. Éskovács szerint, a magyar bormarketinggel foglalkozó szervezeteknek van teendőjük. Több és kreatívabb kommunikációs megoldásra volna szükség. Mindez komoly üzleti, turisztikai potenciál is lehet a jövőben, hiszen egyes nemzetközi kutatások szerint nőni a világ borturizmus piaci szegmense. Future Market Insights elemzése szerint: olyan feltörekvő országok borrégiói kapnak majd több figyelmet a globális borturizmusban, mint például Kína, India és a kelet-európai régió. Fontos volna, hogy ezekből az irányokból érkező turisták körében is ismert legyen a magyar borok minősége, amely minden bizonnyal több külföldi turistát hozhatna a Balatonra is.