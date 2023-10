Balatonfűzfőn sajnos egy ideje hasonló helyzet alakult ki, amelyet Szanyi Szilvia polgármester, a lakosság igényeihez igazodva igyekezett kezelni. Több évig tartó utánajárás, egyeztetés, tárgyalások sorozata vezetett el végül oda, hogy megkapták az engedélyt a belterületi vadelejtésre. Erről tájékoztatta a Veol.hu-t a polgármester asszony és Protár András, hivatásos vadász.

− Nagyjából 10-15 éve jöttek le az erdőből a vaddisznók egy közeli mocsaras részre, ahol nagyon jól érzik magukat, folyamatosan szaporodnak, s ahogy nő a létszámuk, egyre gyakrabban járnak be a lakott részekre csapatostul. Az emberek nem tudják elkeríteni az udvart, hiszen társasházak, lakótömbök vannak a leginkább érintett területeken, és ki kell mondani, félnek. Amikor a téli időszakban már korán sötétedik, akkor már nem szívesen mennek ki az utcára, hiszen ki sétál szívesen egy csapat vaddisznó között. Sajnos előfordult támadás is, nálunk egy kutya járt pórul, szerencséje a gazdája nem sérült meg. Azonban azt fontos tudni, hogy a kutyasétáltató számára fokozott veszélyt jelent ez a helyzet, hiszen a kutya és a vaddisznó könnyen konfliktusba keveredik, s a vad ilyenkor az általa erősebbnek vélt emberre is rátámadhat − mondta Szanyi Szilvia.

Protár András hozzáfűzte, hogy a támadás esélye a malacozási időszakban − kora tavasszal − a legnagyobb, hiszen ilyenkor a koca, ha idegen állatot, embert lát közeledni, azonnal támadásba lendül. Célja, hogy az általa veszélyforrásnak ítélt embert, állatot eltávolítsa a még menekülésre képtelen kicsinyei közeléből.

Itt nincs pardon, ő addig támad, amíg el nem éri célját és lehetséges kimenetelt el lehet képzelni.

Ezért hívjuk fel arra mindig a kirándulók, túrázók figyelmét, hogy ha látják, messziről kerüljék el a vaddisznót, vagy ha váratlanul bukkan fel, hagyjanak neki szabad utat. A belterületen, ember közelében élő vaddisznók esetében azt még jó tudni, hogy az együttélés következtében megváltozik egy kromoszómájuk és megszűnik az embertől, kutyáról való félelem. Ez egyébként a többi vadra is igaz, amelyik a lakott részeken él akár több generáció óta − hangsúlyozta Protár András.

Szerinte a túlszaporodással nem magyarázható ez a probléma, legalábbis a disznó esetében semmiképpen. A fenyegető sertéspestis miatt eleve a NÉBIH megemelte az elejtendő állatok számát, amelyet a vadásztársaságok be is tartanak. A csapdával elejtett állatot pedig ugyancsak a járványveszély miatt nem lehet elszállítani máshova.

Szanyi Szilvia polgármester és Protár András hivatásos vadász

Fotó: Protár András

A rendőrség végül a felsorakoztatott okokra való tekintettel megadta az engedélyt a belterületi vadelejtésre, ami gyakorlatilag egy csapda felállítást tette lehetővé, amellyel azóta már jó néhány vaddisznót sikerült elfogni.

Szanyi Szilvia hozzátette, hogy a vadásztársaságokkal és a rendőrséggel való egyeztetések alapján kötelezték a lakosságot a hulladéktároló edények használatára, mivel a kirakott zsákokra állandóan rájártak az állatok. Igyekeztek rendezetté tenni mindenhol a környezetet, hogy az se csábítsa ide a vadakat. Ezzel együtt vásárolták meg a csapdát, amelyet Protár Andrásék működtetnek. Kamerával figyelik a csapdát, s látják, hogy mikor kell akcióba lépni.

Jelenleg egy csapda működik, de a polgármester asszony kifejtette, hogy van még két közeli belterület, ahol szintén tanyát vertek a nemkívánatos vendégek. Amennyiben jók a tapasztalatok, ott is hasonló megoldást terveznek, az itt élők nyugalma, biztonsága érdekében.