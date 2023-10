Szentségimádás, projektbemutató rövidfilmek, WIP-túrák, Meghallgat-Lak-sarok, szabadulószoba, Köznap-sziget, Gizella Mise- és Fanfár-sziget vagy éppen Kottatár-sziget – felsorolni is nehéz, mennyi és milyen sokszínű program várta a résztvevőket, érdeklődőket.

– Nagyon boldog vagyok, mert boldog embereket lehet látni – mutatott körbe a Vár utcán Udvardy György érsek. – A cél az, hogy azt tudjuk ünnepelni, akik vagyunk. Azt tudjuk ünnepelni, ahogyan szolgálunk. Sokszor az ember életében szétválik, vagy szét akarják választani a létét, a munkát, a szórakozást is. Éppen a hit az, ami azt mondja, hogy ez együtt értelmezhető, és most itt ezt látjuk az éneklésben, a szolgálatnak a megjelenítésében. Hogy milyen gazdag az egyház szolgálata, azzal nem állítható szembe a másik szolgálata. Nagyon sok család jött, hál' Istennek, délután még többet várunk, és nagyon jó, hogy itt van nálunk a 600 fiatal, akiket a Pueri Cantores, a Nemzetközi Ifjúsági Kórustalálkozó keretén belül látunk vendégül. Öröm az is, hogy a szombat esti István, a király előadásra gyorsan beteltek a regisztrációs helyek, a darab, reméljük, örömet jelent Veszprém lakóinak is.

Sárrétiné Henn Anita, a Padányi Katolikus Iskola tanárnője nem sokkal később pedig már arról beszélt a Naplónak, hogy nemcsak 9. osztályosok vannak jelen a rendezvényen, hanem azok elsősegélynyújtók is, akik szakköri keretek között tanulják az elsősegélynyújtást. Ők – kiegészülve a középiskolásokkal – a Katolikus Társadalmi Napok keretén belül tartanak bemutatót.