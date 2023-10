Na jó, változik az időjárás, fázunk, nem fűtenek mindig mindenhol, ez érthető. De ez nekünk ennyi már kevés a borzongásból, ráteszünk egy lapáttal: teljes gőzzel szervezzük az idegenből jött „ünnep”, a Halloween különféle rendezvényeit. Főleg a gyerekek, ők aztán vevők minderre. A felnőtteket pedig megosztja, mert nem magyar ünnep, nem kötődünk hozzá, s ez igaz is, de a másként vélekedők meg azon igyekeznek, rendezvényeiken minél nagyobb számban vegyenek részt az ifjak. Jönnek a csokit vagy csalunk kalandok, a töklámpás felvonulások, a borzongástúrák, s miegyebek. Most már olyan szinten, hogy a települések komolyan versengenek egymással – még ha kimondatlanul is.