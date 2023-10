A honatya szavai szerint a tűzoltók támogatása a köz javát szolgálja, az életmentésnél pedig a gyorsaság számít, ezért a kormány mindig segíti egy-egy újabb fejlesztés megvalósítását a zirci szakembereknél is. Ottó Péter zirci polgármester arról beszélt, hogy a városban működő önkormányzati és önkéntes tűzoltóság idén lett nagykorú, ugyanis 2005-ben alapították a szervezeteket, s az eddig is szolgálatba állítható feszítőeszközük ugyanennyi idős, 18 éves. Tavaly összesen 187-szer vonultak helyszíni beavatkozásra a szakemberek, az esetek kétharmadában műszaki mentés miatt, azaz gyakran hívják őket autóbalesetekhez. Azt szintén megemlítette a városvezető, hogy az új eszköz beszerzése miatt pályázatot a Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület nyújtott be, bevetésekre a hivatásosok, a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság emberi is magukkal vihetik.

Hatékony eszközhöz jutottak a tűzoltók

Fotó: Rimányi Zita

A Városi Civil Alap keretéből elnyert hárommillió forintos állami támogatást a városi önkormányzat mintegy egymillió forinttal egészítette ki, a további szükséges összeget egy vállalkozótól kapták meg. Ifj. Szelthoffer Ferenc tűzoltóparancsnoktól megtudtuk, hogy az új feszítőszerszámot főként járművek ütközésénél használhatják. Szükség lehet rá akkor is, ha valaki bajba kerül a lakásában és nem tudja kinyitni az ajtót. Aláfutásos balesetnél szintén jól jöhet emelő funkciója, kiszabadíthatnak egy személyautót egy tehergépjármű alól. Kamionnál, vasúti szerelvény baleseténél is használhatják, mert nagy teljesítményű.

Mit tud a csaknem ötmillió forintba került szerszám? Vízhatlan, megvilágítja a munkaterületet, akár 73 centiméteresre nyílik és ezt turbófokozatban is megteszi, több tonnát megmozgatva. Akkumulátoros, egy feltöltéssel egy órán át működik. Húsz kilós, egy ember elbírja, s amint a helyszínre érnek vele, rögtön használható. A zirciek hasonló, régi készülékének beüzemeléséhez több tűzoltó kellett és egy aggregátor, nagyobb, nehezebb az újnál.