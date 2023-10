A férfi be is mutatja a társasházuknál lévő paradicsomi hangulatú kiskertet, amelyet rendkívül otthonosan, igényesen és meghitten rendeztek be. Elhelyeztek ott egy gázzal működő grillsütőt, amelyhez bogrács is tartozik. – Ez az én birodalmam – mutatja a hasznos eszközt a férfi, aki szívesen főz a kertben. Elsősorban húsételeket, pörkölteket, fűszerezett, grillezett húsokat készít. Azt mondja, a krumplipaprikásnak, amibe jófajta kolbász kerül, illetve a babgulyásnak is egészen más íze van, ha a kertben fő meg. Természetesen a karácsonyi halászlét is mindig itt készíti el.

Gyarmati Zoltán szerint érdemes egész évben kihasználni a kertet, illetve sütni, főzni, étkezni ott, mert ez még a hideg téli napokon is különleges élményt nyújt az embernek. Arról nem is beszélve, hogy nincs tele ételszaggal a lakás. Másfelől a hideg jótékonyan érinti az egészséget, ő feleségével egy kétéves kisfiút nevel, akinek szintén jót tesz, ha gyakran és hosszabb időre kimozdul a meleg szobából.

Az apró kert egyébként valóban olyan, mint egy földi paradicsom, a főzés mellett fürödni is lehet ott egész évben a jakuzziban, a kis homokozót sem zárják le nyár végén. Körbe banánfák díszlenek, gyönyörű virágokkal, apró banánokkal. – Ezek a fák viszont nem hidegtűrőek, mint mi, gondosan meg kell metszeni és be is kell takarni őket tél előtt, hogy tavasszal ismét trópusi hangulatot teremtsenek a kertben – mondja jókedvűen Zoltán.