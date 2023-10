Az érettségiről mindenkinek a tavasz végi, nyár eleji időszak ugrik be, pedig nem csekély azoknak a száma sem, akik tudásukról az év vége felé közeledve adnak számot. Az illetékes kormányhivatalokhoz befutott adatok szerint 2023 őszén országosan 20 524-en jelentkeztek érettségire. A vizsgák csaknem fele előrehozott (47,3 százalék), de jelentős arányt képviselnek a szintemelő vizsgák (24,6 százalék) is. Mindemellett természetesen zajlanak a rendes, az ismétlő, a kiegészítő, valamint a pótló vizsgák is. A nem kis feladat végrehajtásában 247 vizsgabizottság vesz részt. A Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén 360-an érettségiznek majd a két, az érettségi vizsgák lebonyolítására kijelölt gimnáziumban.