A Balatonederics és Balatongyörök között félúton található Afrika Múzeum és Állatkertet, ezt a titkokkal teli, mesebeli kontinenst idéző bemutatóhelyet – a Tanzániában, szuahéli nyelven „bvana masharubunak”, azaz „szakállas úrnak” titulált – Nagy Endre alapította 1984-ben, amikor hazaköltözött Magyarországra. A minap az emlékére avattak emléktáblát Komáromban, ahonnan származott. Egészen pontosan Szőnyben (Ó-Szőnyben), a település egyik mai városrészében látta meg a napvilágot.

Testvérlapunk, a Kemma.hu számolt be róla, hogy a híres vadász emléktábla-avatásán a vadász unokája, Cardoso Hubertus Andreas is részt vett, aki egyenesen Tanzániából érkezett. Az emléktáblát Bruncz János szőnyi fafaragó művész készítette. A résztvevőket Kreft-Horváth Loránd, Komárom alpolgármestere köszöntötte. Schamschula György, volt közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter beszédében azt hangsúlyozta, hogy meg kell találni az egyensúlyt a károkozás és a védekezés között, úgy, hogy ne romboljuk a természetet, ebben mutatott példát Nagy Endre is.

Molnár Attila polgármester és Cardoso Hubertus Andreas leplezte le az emléktáblát. Cardoso Hubertus Andreas, Nagy Endre unokája a család köszönetét tolmácsolta, Takács Ferenc katolikus plébános és Nagy Attila Ákos református lelkész pedig megszentelte az emléktáblát.