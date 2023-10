Talán így még szebb ez a régi épület, amelyről a település helytörténetét feldolgozók nyilatkoztak korábban lapunknak. Holczinger Szandra bakonyszücsi színésznő azt is megemlítette, hogy szülőfaluja a különleges kálváriaépületéről is nevezetes. Ilyen típusú nincs másik a környéken. Feltételezések szerint a központi épületrész Szent István korából maradt meg, a külső pedig az Esterházyak idején készült, és ekkor állították fel a stációképeket is. Érdemes megnézni, ellátogatni oda.

A Bakony különleges kálváriáira, az elcsendesedés, a vigasztalálás helyeire a Via Calvaria – Csendhegyek útja projekt is felhívja a figyelmet, sorba fűzi azokat, QR-kódokkal lát el többet az ismeretterjesztés jegyében, és a szokásostól eltérő rendezvényeket is szervezett ezeknél. Erről is olvashatnak cikkeinkben.