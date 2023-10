A Veszprémi Állatkertben a közelmúltban bővült a vöröspanda-család. A tündéri pandababák élete csupa játék, és ez nem mese: naphosszat játszanak, esznek, szunyókálnak, birkóznak egymással. Meg is örökítettük őket a minap, galériánkban pedig meg is mutatjuk, hogy milyen cukik még a legkeményebb támadás közepette is.