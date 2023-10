Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere a fesztivál közösségformáló szerepét emelte ki, majd büszkén szólt az egyedülálló rendezvényről, melynek kiemelkedő turisztikai jelentősége van az őszi Balatonnál. Méltatta a gyönyörű természeti környezetet, ahol hatalmas érdeklődés mellett sok színvonalas rendezvényt szerveztek már meg, és az Amfiban működik az ország legnagyobb planetáriuma. Dobrosi Zsolt, az Amfi igazgatója aláhúzta, minden várakozást felülmúlt a tavalyi fesztivál sikere, amelyen 30 csapat vett részt, köztük intézmények, civil szervezetek, baráti társaságok. Így nem volt kérdés a folytatás, illetve az, hogy idén is megszervezik a rengeteg érdeklődőt vonzó rendezvényt. Kifejtette, a fesztivált az Amfi vezetésével Alsóörs, Csopak, Felsőörs, Lovas és Paloznak összefogásával rendezik meg helybeli emberek, civil közösségek, intézmények közreműködésével, ahol adományt is gyűjtenek óvodáknak, iskoláknak. Eljön mások mellett a Katolikus Karitász és a Magyar Református Szeretetszolgálat is. A helyszínen, illetve a planetáriumban egész nap változatos programokkal várják az embereket, külön gondolnak a családokra, gyermekekre. A szervezők célja, hogy találkozzanak egymással, illetve még inkább összekovácsolódjanak a Balaton északi partján élők. Fásy Ádám, a Zeneexpressz tulajdonosa, műsorvezetője, a rendezvény támogatója is örömmel beszélt arról, hogy részt vett az esemény kezdeményezésében, és vendégművészeivel a közreműködésben. Idén is különleges műsorral ajándékozza meg az embereket a Zeneexpressz, Csepregi Éva, Szabó Ádám énekesek, valamint a Gipsy Kings Experience feat: Milán és Jankó. Mint mondta, nagyon fontos, hogy a helyi emberek a nyári szezon után is részt vehessenek egy kitűnő programon, majd méltatta a fesztivál gasztronómiai jelentőségét. A közös sütés-főzés ugyanis összehozza az embereket. A finom kolbásznál nagyon fontos a jó minőségű paprika és a gondos sütés, hogy az étel szaftos maradjon, fogalmazott.