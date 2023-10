Gyerekekkel az érzelmek tengerén

Október 21-én az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban 5-9 éves gyerekeknek tartanak foglalkozást, amely segít jobban megélni, kifejezni az érzéseiket. A másél órás program fél 10-kor kezdődik. Mint írták, a cél az, hogy közelebbről vizsgáljuk érzelmeinket, és megbeszéljük tapasztalatainkat. Ez lesz az inspirációja azoknak a csodás kézműves alkotásoknak, amelyeket aztán el is készítenek a résztvevők. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött ([email protected]).

Kudarcból előnyt, avagy amit mindenkinek tudnia kell a 21. században

Szintén a veszprémi, megyei könyvtárban, de már 14 órakor kezdődik a „Bátorság útja” 21. századi kompetenciák - címet viselő interaktív előadássorozat harmadik része. A tudásmenedzsment köré szerveződve most azt a kérdést járhatjuk majd körbe, hogy hogyan lehet jobb a bizonyítványunk.

Mint az előadás ajánlójában olvasható, „a kudarc megélése nézőpont kérdése. Megtanuljuk és példákkal alátámasztjuk, hogy hogyan lehet egy kellemetlen visszajelzésből előnyt kovácsolni és lehetőséggé változtatni. Ezen attitűd kialakításához megismerjük az időgazdálkodás fogalmát, a mindennapokból vett példákkal gyakoroljuk a fontos és kevésbé fontos, sürgős és kevésbé sürgős teendők rangsorolását. Továbbá a tanult tehetetlenség fogalmát is megismerjük és példákon keresztül felismerjük, mik azok a rögzült gondolatok, melyeket célszerű más szempontból is értelmezni, hogy elérjük a sikert. Az előadás célja a felelősség megismertetése és tudatosítása a siker érdekében.”

Könnyű és extrém nehéz túrák

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park több túrát is meghirdetett október 21-re. A Csesznek környéki szurkokokhoz, mint arról beszámoltunk, egy extrém nehezet, míg Balatonfüredre egy könnyű-közepeset. Utóbbinál a Koczor Pincészet alatti füves területről indulnak majd a résztvevők, 10 órakor. A táv 8-10 kilométer, és 6-7 óra a túra időtartama. Mint írták, az őszi geotúrán a szüreti hangulatot árasztó szőlőhegyek oldalában, az eldugott szurdokvölgyek mélyén, a Balaton roppant víztükrére nyíló kilátópontok magasában a természet álomra készülődésének misztériumát is megélhetik a résztvevők.