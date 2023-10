Az ötlet a Kortárs Építészeti Központtól (KÉK) származik, az eseményt a Juhászné Vincze Eszter vezette Almádiért Közalapítvány és Dankó Friderika vezetésével a Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesület szervezte meg. A szervezésben részt vett Kajári Gyula képviselő, bizottsági elnök, Boros László helytörténeti kutató és Blázsi Ágnes a Honismereti és Városszépítő Kör képviseletében. A szervezők régi épületeket nyittattak ki, melyek napjainkban zömében magántulajdonban vannak, és így láthatták az érdeklődők a település múltját.

A szervezők elmondták, a KÉK munkatársai felkeresték Balatonalmádi intézményeit, hivatalát, civil szervezeteit az ötlettel. A nyitott házak hétvégje iránt rengetegen érdeklődtek a szombati hűvös, esős időjárás ellenére is. A szervezők az érdeklődőket pénteken sétára hívták, mely a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtártól (PKKK) indult, majd megtekintették a Véghely-villát, és több más régi, szép épületet. A program résztvevői egészen az Óvári-messzelátóig sétáltak el. Szombaton és vasárnap a tulajdonosok kinyitották a régi, érdekes épületek, zömében villák kapuit, de volt köztük pékség is, és a tulajdonosok meséltek a múltról, felidéztek érdekes történeteket, élményeket. Ilyen volt mások mellett a Magda-lak, a Kompolthy-, a Benkő- és a Kovács-villa, a Szabó-pékség. Meg lehetett nézni az 1800-as években épült Postás-üdülő gyönyörű kertjét, illetve parkját is.

Forrás: Pomerium/Cseh Edina

A különleges programon veterán busz is rendelkezésre állt, azzal is fel lehetett keresni az épületeket. Érdekesség volt, ahogy a szervezők megidézték letűnt korok vendéglőit is, így az egykori Zsák-vendéglőt, amit egy jelenleg működő éteremben keltettek életre. A helytörténeti anyagokból előkeresték a régi étlapokat, menüket, azokat lehetett megkóstolni. Mindemellett kitűnő muzsika is szólt a vendégeknek, szombaton cigányzene, másnap pedig népzene és néptáncosok szórakoztatták a nagyérdeműt. Nagyon sokat segített a szervezőknek a rengeteg önkéntes és civil mellett a Káptalanfüredi Fürdőegyesület, a Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium diákjai, a PKKK és a városgondnokság. A szervezők azt mondták, már tervezik a jövő évi rendezvényt.