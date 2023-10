Azokon a településeken, ahol a szolgáltató végzi a helyi járatok közlekedtetését, azok menetrendjéről a társaság honlapján az adott település aloldalán érhetők el információk.

Az átlagos hétvéginél nagyobb forgalom várható, ezért a szolgáltató arra kéri utasait, időben tervezzék meg utazásukat. Indulás előtt tájékozódjanak a menetrendről, és érdemes a menetjegyek megvásárlásáról is időben gondoskodniuk, biztosítva ezzel a helyet az utazásra. A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegy elővételben, online és mobilon is kényelmesen megváltható.

Mivel az áruházak és bevásárlóközpontok október 23-án, hétfőn zárva tartanak, ezért az áruházakat érintő járatok is az ünnepnapi menetrendjük szerint közlekednek.