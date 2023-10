A szomszédban is zúg a betonkeverő, épül a kerítés. A gép nem fért be az udvarba, a kapu elé szorult ki. Piciny zsákutcában vagyunk, így legfeljebb az alsó szomszéd jön erre. A szemben lakó autója meg ott áll reggel óta – és szépen fröcsög rá a beton. Talán mondani sem kell, hogy ez nem a legelőnyösebb dolog, ami a fényezéssel történhet. A tulaj észreveszi, mi zajlik, udvariasan szól, mire minden további nélkül, halk bocsánatkérést követően biztonságos távolságba kerül a betonkeverő. Rendben. De a kérdés továbbra is ott lóg levegőben: nem lehetett volna előbb szólni utcabelinek, hogy álljon odébb egy kicsit?