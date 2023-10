A verseny díjazottjai:10 kilométeres távon, korcsoportonként: 50 éves és afeletti kategóriában első helyezett lett Tóth Csilla (Budapest), a 31-50 évesek között az első Danics Krisztián (Ajka), a 19-30 éves korosztályban első helyen végzett Recsetár Dávid (Duka). Öt kilométeres távon korcsoportonként az 50 éves és ennél idősebb kategóriában Csima Szilárd (Kisbér), a 31-50-esek között Borbély István (Ajka), a 19-30 évesek mezőnyében Gecző Attila (Győr) végzett az első helyen. A 18 év alattiak közül első helyezést érte el a négy éves Vajai Alíz (Ajka-Bakonygyepes). Tornai Tamás lapunknak azt mondta, nem volt kérdés számára, hogy azonnal csatlakozott az eseményhez, mert szívügyének tekinti a felelős állattartást és állatvédelmet is. Minárcsik Sándor, a devecseri menhely alapítója és vezetője, ahol házi kedvenceket és haszonállatokat is befogadnak, megmentenek, meghatottan nyugtázta a jótékony rendezvényt. Kiemelte, nekik minden fillér ajándék, és magát az életet jelenti, ahogy szlogenjük is jelzi: "Itt minden élet számít".

Fotó: Szervezők