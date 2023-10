Szerencsére nem merült még feledésbe a kukoricafosztás. Meleg nyarakon októberben el lehetett kezdeni a beért kukorica törését, begyűjtését. Ezt, a tengeri betakarításának hagyományos módját idézték fel egy dramatikus játékkal a helyi művészeti csoportok, majd az érdeklődők ma már alig ismert, kukoricából készített ételeket kóstolhattak, mindemellett kiállítást láthattak csuhéból készült figurákból, valamint azokból a festményekből, amelyeknek a témája, természetesen a kukorica volt.

Mielőtt még a ma használt, óriási mezőgazdasági gépek át nem vették a faladatot, a falusi emberek kézzel, a csövön maradt csuhéval együtt tördelték a beért kukoricát, hiszen így kint a földeken gyorsabban elvégezték a munkát. Aztán a hazaszállított termést a pajtába hordták, ahol a kukoricafosztás és morzsolás közös tevékenységként zajlott. A késő őszi és téli estéken rokonok, barátok, szomszédok jártak át esténként házról házra egymáshoz, hogy befejezzék a betakarítást. És miközben megszabadították a kukoricát száraz „ruhájától”, lemorzsolták róla a szemeket, ügyes-bajos napi gondjaikat is megbeszélték, na meg persze a falu híreit, történéseit, és a legfrissebb pletykákat sem tartották magukban. A gyerekeknek mesét mondtak, nem egyszer citeraszó mellett énekeltek. Majd, miután megteltek a kosarak a lemorzsolt kukoricával, tánccal zárták a napot. A fentieket hozták vissza a jelenbe most a berhidaiak, ezzel is megmutatva a fiatalságnak, hogyan is volt egykor.

A rendezvényre sok-sok kukoricából készült finomságot készítettek, amit a néptánccsoport, valamint a nyugdíjas klubok tagjai sütöttek-főztek.

A fosztásban és morzsolásban segítő vendégeket a házigazdák kukoricalisztből készült süteménnyel, főtt kukoricával kínálték, a férfiaknak pedig, hogy vidámabban teljen az idő, pálinka is jutott, ahogyan szombaton A Portára látogatókat is sokféle kukoricából készült, hagyományos ételek kóstolójával is várták. Prósza finom lekvárral ízesítve, kukoricafasírt, hagyományos puliszka, és persze, a napjainkban is népszerű kukoricás saláták is szerepeltek a kínálatban.

Jó dolog, hogy a múltunk ily módon nem merül feledésbe.