A Közösen Nyárádért Egyesület és a község képviselő-testülete közösen rendezte meg Az összefogás napja elnevezésű rendezvényt, melynek kedvezményezettje egy közelmúltban tragikus hirtelenséggel elhunyt édesapa családja volt. A szervezők rengeteg programmal készültek a Közösségi Ház udvarán az érdeklődőknek, volt főzőverseny, felcsendültek operett slágerek, műsort adtak a helyi óvodások, a gyerekeket interaktív mesejáték, ügyességi játékok, kisautók várták, kora este további énekes és táncos műsorok váltották egymást a színpadon. Pajak Károly polgármester hálás volt mindazoknak, akik kivették a részüket a nap sikeres lebonyolításban.

Hatvan kilogramm burgonyából készültek a cicegék Fotó: Önkormányzat

- Köszönöm azt az összefogást, amely ezt a délutánt jellemezte, köszönöm a falubelieknek, valamint a környező településen élőknek is, akik valamilyen módon hozzájárultak e nemes célhoz és azt, hogy a bajban segítő kezet nyújtottak, a család mellé álltak, és anyagi támogatásuk révén is kifejezték együttérzésüket– fogalmazott a polgármester. - Rengeteg tombolatárgy felajánlást kaptunk, sokan vásároltak tombolajegyet, amit szintén jótékony célra ajánlottunk fel. Dicséret illeti a főzőcsapatokat is, akik szorgos munkával több, mint hatvan kilogramm burgonyából készítettek cicegét, volt olyan kollektíva is, mely több mint 38 kilogrammot sütött meg. Nagylelkű adományaiknak köszönhetően 822.000 forint gyűlt össze, melyet a rendezvényt követően át is adtunk a családnak. Köszönet Anettának és a Potyautasok együttes tagjainak, Szórády Szabolcsnak és Bárdossy Lászlónak és segítőiknek, hogy önzetlen módon, térítésmentesen hozzájárultak fesztiválunk sikeres lebonyolításához. Kiemelten szeretnék köszönetet mondani a Közösen Nyárádért Egyesület tagjainak a szervezésben és a lebonyolításban nyújtott példamutató tevékenységéért - fogalmazott Pajak Károly.

A napot utcabál zárta.