– Az 1870-es években azok a települések indultak gyors fejlődésnek, ahol már megépült a vasút, most pedig az autópálya – jelen esetben a 2x2 sávos út – az a közlekedési infrastruktúra, ami hasonló eredményekkel kecsegtet – mondta Áldozó Tamás az ünnepélyes átadó kapcsán. A városvezető kiemelte, az útnak köszönhetően Győr és Pápa biztonságos elérési időben közelebb került egymáshoz.

– Az, hogy az egyik legdinamikusabban fejlődő magyarországi városhoz közelebb vagyunk, előnyt kell jelentsen Pápa számára is – jelentette ki a polgármester. – A most átadott út a pápai gazdasági társaságoknak egy olyan eszközt kínál fel, ami számukra is gyorsabban elérhetővé teszik a piacaikat, kiszámíthatóbbá az áruk mozgását, és a bennük lévő potenciál is jobban kihasználható lesz. Ha mindez megvalósul, akkor nemcsak a gazdasági társaságok járnak jól, hanem rajtuk keresztül a város is. Úgy gondolom, ezzel a beruházással Pápa a győri agglomeráció dinamikusan fejlődő részévé vált, és az egyik legjobb életminőséget kínáló település lett. Ha ezt el tudjuk ismertetni, és a munkából mindenki kiveszi a részét, Pápa a jövőben nagyon komoly eredményeket fog elérni – bizakodott Áldozó Tamás.