Erről az intézmény igazgatója, Décsey Sándor tájékoztatta a sajtót. Elmondta, az infrastruktúra-fejlesztés határidőre elkészült, most kezdődhet a szakmai kivitelezés fizikai része. Közben folyamatban van a vezetőszövegek és tárgyfeliratok készítése, a bemutatandó tárgyak kiválasztása, a kísérőkiadvány szerkesztése.

– A Magyar Géniusz program keretében kollégáimmal 36 millió forintot nyertünk a kivitelezéshez. Az összeg felét, 18 millió forintot az infrastruktúra-fejlesztésre fordítottuk, a többit, közel 30 milliót az önkormányzat egy képviselő-testületi döntés alapján tette hozzá. A 2021 végén beadott pályázat ideje óta ugyan eltelt két év, de a költségvetésen belül tudtunk maradni, ez köszönhető a jó tervezésnek és annak, hogy nem merültek fel nagyobb, nem várt problémák a közel 47 millió forintos kivitelezés során. A szellőztetés megoldása jelentősen befolyásolta ugyan a költségeket, de az épület helye és jellege miatt nyílászárót, tetőablakot nem tehettünk fel. Július 15-én adtuk át a munkaterületet a kivitelezőnek. A munkálatok során többek között gerendákat kellett kiváltani, falakat bontani, aljzatbetonozni, szigetelni és új elektromos hálózatot, valamint világítást kiépíteni a lépcsőház kialakításán túl. Még vitrinek, tárlók készülnek az interaktív kiállításhoz, amely 15 különféle szakmából öt-öt tapolcai kötődésű, elhunyt személyt mutat be. Például orvost, művészt, zenészt, sportolót, feltalálót. A kialakított helyiség a múzeum legnagyobb egybefüggő tere a maga hatvan négyzetméterével. Nem zsúfoljuk tele bútorokkal, a helyiség előadások, múzeumpedagógiai foglalkozások tartására szintén alkalmas lesz. Kevés felirat kerül a falakra, de aki több információt szeretne tudni, az elhelyezett QR-kódok segítségével mindent megtudhat a kiállításról, három nyelven – mondta az igazgató. Hozzátette, hogy a tervek szerint jövő év márciusában már látogatható lesz az új kiállítás. Annak helyisége úgy lett kialakítva, hogy a tetőtér fennmaradó, még be nem épített területe is hasznosítható lehet később.