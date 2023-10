A meghívottak egyébként a Balatonon tekinthették meg a roncsmentő akciót, ahová – a parttól három-négy kilométerre – kihajóztak. Ott szakemberek a roncsot kiemelték a vízből és áthelyezték egy uszályra, azon vontatták ki a parthoz, majd daru segítségével partra tették az eddig megtalált többi darab mellé (a kiemelést ugyanis már október első felében megkezdték). A helyszínen bemutatták azokat az eszközöket is, melyekkel felszínre hozták a négy-öt méter mélyen lévő gép darabjait, melyeket vastag iszapréteg borított.

A gép tervezője, Wilhelm Emil „Willy" Messerschmitt a fejlesztés megkezdésekor még a Bayerische Flugzeugwerke AG (Bf) alkalmazottja volt, majd 1938. július 1-jétől a cég felvette a Messerschmitt AG (Me) nevet. Ezért minden olyan fejlesztés, ami e dátum előtt kezdődött, Bf néven futott továbbra is, a később indított fejlesztéseknél viszont a Me jelzés volt használatban.