Aki – a fentiek nyomán – úgy volt vele, hogy a továbbtanulásban bizonytalan kamasz gyerekét a sokadik meggyőzési, kedvcsinálási kísérletet követően egy pár lézengő látogatta rendezvényre viszi el, ahol egy kicsit elsétálgatnak a kiállítók között, aztán majd nagy eséllyel dolgavégezetlenül térnek haza, kellemes meglepetésben lehetett része. Már a délelőtti nyitásnál is nagy tömeg várt bebocsáttatásra az erre a napra egy hatalmas szakmabörzévé átalakult intézmény kapujánál. Volt is miért sorba állni, mivel igen tartalmas és élményteli eseményt hoztak tető alá a szervezők. Sokan valószínűleg első ízben láttak belülről, működés közben esztergályosműhelyt, konyhát és a mai korszerű iparban használt gépeket. Minden ki is próbálható volt a megjelent vállalatok jelen lévő szakembereinek, illetve a szakképző intézmények tanárainak útmutatásait követve.

Érdekes volt látni, hogy a gyerekeiket kísérő felnőttek milyen érdeklődéssel hallgatták a magyarázatokat, lapozgatták az adott szakmákat, vállalatokat ismertető katalógusokat. Ha már egyszer úgyis az élethosszig tartó tanulás korát éljük, ugye. Markáns volt a rendezvényen a kiterjesztett és a virtuális valóság jelenléte. Meglepő módon – legalábbis ottjártunkkor – a VR-szemüveges repülőszimulátornál kisebb volt a sor, mint az ugyancsak ezt a technológiát alkalmazó, oktatási célú hegesztőpadnál.

A virtuális mellé természetesen bekúszott az „igazi”, kemény valóság is a tűzoltóság, a rendőrség, de mindenekelőtt a büntetés-végrehajtás standján, ahol bárki – remélhetőleg életében először és utoljára – megtapasztalhatta, hogy milyen érzés a kéz- és lábbilincs, valamint a vezetőszár (akár egyidejű) viselése, de megismerkedhetett a rabomobil nem éppen keleti kényelmével is. Mindezzel itt és most nem a rossz útra téréstől való elrettentés volt a cél, hanem az, hogy felkeltsék a lehetséges munkavállalók érdeklődését. Amiben szerencsére nincs is hiány, említette a bv képviseletében jelen lévő, börtönőrként dolgozó, kedves hölgy. Elmondta, hogy alaposan megváltozott ez a munkakör, sok a továbbképzés, és persze a munkakörülmények is összehasonlíthatatlanul jobbak, mint akár két-három évtizede voltak. A szakmáról kialakult képet minden bizonnyal jelentősen átrajzolja majd a hamarosan felépülő, a mesterséges intelligenciát széles körűen felhasználó csengeri börtön is, amely Európa legkorszerűbb büntetés-végrehajtási intézete lesz.