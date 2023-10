A felsőörsi és a mindszentkállai birtokon október közepén ért véget a szüret, jó minőségű fehér és kék szőlőt tudtak betakarítani. Pedig a csapadékos tavasz és nyár feladta a leckét, a szokásosnál is jobban oda kellett figyelni a növényvédelemre.

− Nagyon jó minőségű kék szőlőt tudtunk szüretelni, a fehér fajták pedig – mind a sauvignon blanc, mind a rajnai rizling – nagyon aromásak. Decemberben már többet tudunk majd, hiszen látnunk kell, hogyan alakulnak az érlelés során a borok, de nagyon szép évjáratra számítok. Pedig küzdelmes hónapok állnak mögöttünk – mondja Benesch Antal, a Veszprémi Érseki Pincészet főborásza.

A pincészet két saját tulajdonú birtokon, a Balatonfüred-Csopaki borvidékhez tartozó Felsőörsön, illetve a Balaton-felvidéki borvidéken, a Káli-medencében található Mindszentkállán folytat szőlőművelést egyházmegyei keretek között. Összesen hét fajtát – sauvignon blanc-t, rajnai rizlinget, olaszrizlinget, kékfrankost, cabernet sauvignont, cabernet franc-t és syrah-t – takarítottak be.

Benesch Antal

Forrás: Veszprémi Érseki Pincészet

A nyár fülledt, csapadékos volt, később értek be a szőlőfürtök, így a szüret is kéthetes csúszással kezdődött a felsőörsi és a mindszentkállai birtokon. A Veszprémi Érseki Pincészet legkorábban érő fajtája a sauvignon blanc, szeptember közepén ezzel a népszerű szőlőfajtával kezdték a szüretet, amelyet a rajnai rizlinggel és az olaszrizlinggel folytattak, majd a kék szőlők betakarításával zártak október második hetében. - A szeptember különösen meleg és száraz volt, így ki tudtuk várni, hogy tökéletesen beérjenek a kék szőlők, amiket teljes biológiai érettségben szedtünk le – mondta Benesch Antal, kiemelve, hogy elégedett az idei terméssel, megfelelő volt a cukorfok és a savtartalom is.

A sokéves átlagot meghaladó tavaszi és nyári csapadékmennyiség viszont feladta a leckét, a gombás megbetegedések – például a lisztharmat és a peronoszpóra – megelőzésére fokozottan ügyelniük kellett. - Júliusban és augusztusban minden nap ott kellett lennünk a birtokon, precíz, alapos munkával tudtuk megvédeni a szőlőt. A növényvédelemre és a fitotechnikai műveletekre, a zöldmunkára is nagyon oda kellett figyelnünk – magyarázza a főborász, hozzátéve: a kézi szüretelésnek és válogatásnak köszönhetően kizárólag ép, egészséges szőlőből készül bor.

Véget ért a szüret

Forrás: Veszprémi Érseki Pincészet

A Veszprémi Érseki Pincészet három új borcsaládja idén debütált: az alapborok a Vesprim Infula nevet kapták, a középkategória borai a Mandorla családnéven szerepelnek, míg a prémium borok az 1277 nevet viselik. Utóbbi fontos dátum, azóta foglalkozik szőlőtermesztéssel, borkészítéssel az érsekség és jogelődje, a Veszprémi Püspökség. - Mind az idei sauvignon blanc, mind a rajnai rizling esélyes arra, hogy olyan kiváló borokat készítsünk belőlük, amelyeket megkaphatják a prémium borcsalád nevét” – mondja Benesch Antal.