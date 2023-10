A kormánybiztos felidézte, hogy 2021. januárjában megalakult az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központja, majd februárban több mint 262 ezren mondták el véleményüket az állatvédelemről online konzultáció keretében. A konzultáció eredményeképpen egy sor intézkedés valósult meg: első körben létrejött a Nemzeti Állatvédelmi Tanács. Az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek támogatása és munkájának segítése is kiemelt szerepet kapott: 2021 júniusában 67 civil szervezet részesült rendkívüli támogatásban, majd tavaly 187 civil szervezet jutott a kormány által meghirdetett 500 millió forintos keretösszegű pályázat forrásaihoz. A téli időszakok megsegítése céljából 2021. és 2022. év végén is több mint 200 egyesület vagy alapítvány kapott tápadományt – sorolta. Ovádi Péter kiemelte, számos sikeres ivartalanítási program valósult meg: a Magyar falu programban több mint 500 millió forintos keretösszegből csaknem 18 ezer kisállat esett át ivartalanító műtéten. Kihirdették a kóbor állat rendelet is, mely egy hosszú évek óta fennálló joghézagot töltött be; szűkült továbbá a szőrme céljából tartott állatok listája is, az állatvédelmi bírság alapösszege pedig 75 000 forintra emelkedett kedvtelésből tartott állatok esetében – jegyezte meg.

Arról is beszámolt, hogy több mint 500 szervezet köteleződött el az állatvédelem ügye mellett az Állatvédelmi Kódex kötelékében, továbbá elindult Magyarország legelső állatvédelmi szakjogász és szakállatorvos képzése. Elstartolt az ingyenes Gazdijogsi képzés is, a gyermekek edukációjára koncentrálva pedig már második alkalommal hirdette meg a kormánybiztos az Állatvédelmi témahetet.

Az online párbeszédre adott válaszok egyértelművé tették, hogy az állatkínzókkal és szaporítókkal szemben szigorúbb fellépésre van szükség – erősítette meg. 2021 végén az Országgyűlés egyhangúlag megszavazta a Büntető Törvénykönyv állatvédelmi tárgyú módosításait, egyes esetekben akár 5 évig terjedő szabadságvesztésre is számíthatnak azok, akik állatot bántalmaznak - ismertette.

2023 februárjában létrejött Magyarország egyetlen, állam által alapított állatvédelemmel foglalkozó civil szervezete, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány. A szakemberek által vezetett alapítvány kampányokkal segíti a civil szervezeteket, idén szeptemberben 95 millió forintos össztámogatást jelentett be – tette hozzá a kormánybiztos. Megemlítette azt is, hogy év végéig több mint 30 intézményben, 10 vármegyében tartanak állatasszisztált foglalkozásokat hátrányos helyzetű gyermekek számára. Számos együttműködési megállapodás is született mind állami, mind civil szervezetekkel, például több mint 66 000 polgárőr kötelezte el magát az állatvédelem ügye mellett.

A következő időszakban Ovádi Péter ismertetése szerint kiemelt figyelmet fordítanak többek között a szemléletformálásra, a szaporítók elleni küzdelemre, az állatkertek állatvédelmi tevékenységének támogatására, az ebrendészeti telepek fejlesztésére, az ivartalanítás népszerűsítésére, az állatvédelmi eljárások gördülékenyebbé tételére és a civil szervezeteknek való segítségnyújtásra is.