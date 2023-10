Mivel október az idősek hónapja, mint minden évben, most is szeretné köszönteni a 65. életévüket betöltött bakonybéli lakosokat az önkormányzat, a hagyományos estebéddel, a 15 órakor kezdődő ünnepi műsorral október 20-án, a faluház nagytermében. Idén is biztosítják a nehezebben mozgóknak a rendezvényre szállítást, illetve a hazajutást. Az igényeket az önkormányzat titkárságán lehet jelezni.