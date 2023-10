Hangsúlyozta: a mesterséges intelligencia kiemelten jelenik meg a fókuszterületi stratégiákban és a védelmi-biztonsági szempontoknál, valamint illeszkedik a jövő egyeteme, szakképzése és felnőttképzése struktúrájába is. Az államtitkár előadásában büszkeségének adott hangot, hogy a magyar innováció, a magyar kutatás Nobel-díjasokkal rendelkezik. Azt mondta: a magyar innováció lépésről lépésre halad előre, és már a nemzetközi innovációs eredménytáblán a 33. helyen áll. A cél az, hogy 2030-ra az ország a legjobb 25 között legyen, Európában pedig a legjobb tízben, tette hozzá. Hankó Balázs hangsúlyozta: a magyar felsőoktatási intézmények közül tizenkettő a világ legjobb öt százalékában szerepel. Itt a cél, hogy 2030-ra legalább egy magyar felsőoktatási intézmény legyen a legjobb száz közt a világon, és legalább három az EU legjobb száz egyeteme között. Kitért arra is, hogy a magyar szakképzés is Európa-bajnok, a szakmák európai versenyén aranyérmet nyert el informatikában, ezüstérmet robotikában és bronzérmet mechatronikában.

Az államtitkár szólt a Neumann János programról is, amely a magyar innováció három plusz egy területére fókuszál, figyelembe véve a nemzetközi trendeket, a magyar erősségeket és a társadalmi-gazdasági szükségleteket az egészséges élet, a zöld átállás, a mesterséges intelligencia és a digitalizáció terén. Mindemellett minden kutatás esetében fontos azok védelmi és biztonsági alkalmazása is, mondta. Hankó Balázs jelezte: a mesterséges intelligencia minden olyan folyamatot egyszerűbbé tud tenni, amelyek az oktatás adminisztratív terheit jelentik. A mesterséges intelligenciának a szakképzésben és a felnőttképzésben is meg kell jelennie a munkaerőpiaci elvárások pótlására, jegyezte meg Hankó Balázs.

A 14. Infotér konferenciát keddtől csütörtökig rendezi meg Balatonfüreden az Informatika a Társadalomért Egyesület, amelynek Defense & Space elnevezésű, keddi nulladik napján a védelmi és az űripar áll a középpontban.