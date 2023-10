Hegyi Bence herendi gumiszerelő: A biztonságos közlekedés miatt a hideg hónapokban alapvető a téli gumiabroncs, mert csak ez nyújt biztonságot

Fotó: Kovács Erika/Napló

– Hidegben és anyaga miatt megkeményedik a nyári gumiabroncs, és függetlenül az aszfalt nedvességétől, tapadása csökken. Ilyenkor megnő a fékút, illetve a féktávolság is – mondta Nagy Judit. Hozzátette, hideg időben az út is lehűl, ezért a csúszós, jeges utakon a biztonságos közlekedés miatt téli gumikra van szükség. Ezek az abroncsok anyaguk, speciális mintázatuk miatt hét Celsius-fok alatti hőmérsékletben jól tapadnak az úthoz, így alkalmasabbak a megváltozott időjárási körülmények közötti közlekedésre. A téli hónapokban több és másfajta csapadékra kell számítani, mint máskor, ezért a gumi mintázatának ennek megfelelően kell a kerekek alól a csapadékot elvezetnie. Ezeken az abroncsokon több lamella található, mint egy nyári gumin, így a hóban jóval több éllel tud az abroncs megkapaszkodni, így a tapadás és az iránytartás jobb lesz. Hidegben történő autózásnál a jó tapadás és a jó fékhatás mellett az egyenes és oldalirányú úttartás szintén nagyon fontos. Hasonlóan a nyári abroncsokhoz, a télieknél is ügyelni kell a megfelelő profilmélységre. A futófelület mintázatának magassága a jármű típusa szerint érje el a teljes felületen az 1,6, illetve a három millimétert, a személyautóknál, függetlenül a kerék átmérőjétől, az 1,6 millimétert. –Mindemellett mindenki felelőssége és kötelessége, hogy fokozott óvatossággal vezessen, vigyázzon magára és a többi közlekedőre! – szögezte le Nagy Judit.

Hegyi Bence kiemelte, az utóbbi egy hétben jelentősen megnőtt a forgalma, sokan keresik fel a téli gumi felszerelése miatt. Ezt az abroncsot a szakember a téli közlekedésben nagyon fontosnak tartja, különösen vármegyénkben, ahol a Bakony miatt sok hegyi út is található. – A biztonságos közlekedés miatt a hideg hónapokban alapvető a téli gumi, mert csak ez nyújt biztonságot – hangsúlyozta Bence, aki nem javasolja a négy évszakos abroncs használatát. Aláhúzta, tájékozódjunk külföldi utazás előtt, hol kötelező a téli gumi, mert jelentős büntetéssel járhat a hiánya.