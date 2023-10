Kovács Zoltán, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, az Esterházyak szép várost építettek nekünk, amit kötelességünk megőrizni az utókornak. – Az elmúlt években a Magyar Kormány több mint 3700 templomot újított fel a Kárpát-medencében, és 200 újat épített. A Veszprémi Főegyházmegyében 80-nál is több templomot sikerült rendbe tenni, az én választókörzetemben pedig több mint 20-at. Soltész államtitkár úr most közölte, hogy a dákai templom is megújulhat, erre hatmillió forintot kaptunk, amit ezúton is köszönünk – jegyezte meg a képviselő.

Gréczy Zoltán, a Veszprémi Főegyházmegye fejlesztési igazgatója arról beszélt, milyen fontos a tartószerkezeti megerősítés. Ehhez feszítőkábeles megerősítést használnak, amely hosszú távon garantálja, hogy az impozáns épületet évszázadokra megőrizzük. Ehhez több mint 1200 méter feszítőkábelt használnak majd fel, öt tonna acélt építenek be. A tetőt várhatóan két tonna acéllal erősítik meg. A tervek szerint a munkálatokat 2024 első félévében tudják befejezni.