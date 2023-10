Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Acsádi úti csomópont környékén, a két vasúti felüljáró közötti útpályán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pápai Mérnökségének munkatársai felmarják a közel húsz éves burkolat felső részét és új aszfaltszőnyeget húznak az úttestre. Az aszfaltozást mintegy 1500 méteren végzik a szakemberek – tájékoztatott Sindler Péter, pápai mérnökségvezető, aki a most zajló beruházást mutatta meg Kovács Zoltán országgyűlési képviselőnek. A politikus kiemelte, a közútkezelő vezetője több alkalommal is kért tőle segítséget ennek a problémának a megoldására, hiszen az elkerülő rendkívüli gépjárműforgalmat bonyolít le nap mint nap, az útpálya emiatt szétesőben volt, ez is indokolta a felújítást.

Kovács Zoltán személyesen tekintette meg a beruházást

Fotó: Haraszti Gábor

– Az új 83-as út építése rövidesen befejeződik, furcsa lett volna, ha ott rámegyünk az új útra, itt pedig szétesik alattunk az autónk – mondta a térség országgyűlési képviselője. - Persze tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon sok olyan út van, amit fel kell újítani, ám ez volt az egyik legsürgetőbb. Nagyon örülünk, hogy a minisztérium és Lázár János miniszter úr is támogatta a beruházást, így komoly nagyságrendű pénzt, 200 millió forintot nyertünk el az útfelújításra. Ebből az összegből nemcsak az elkerülő ezen szakaszát, hanem egy korábbi ígéretünknek eleget téve a Béb előtti 800 méternyi úttestet is kicseréljük, ami nem került bele az évekkel ezelőtti beruházásba. Miután ezek a fejlesztések megvalósulnak, és a Zirc előtti öt kilométer is rendbetételre kerül elmondhatjuk, hogy Pápa és Zirc között rendezett utakon közlekedhetünk – emelte ki a képviselő.