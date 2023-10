Az úszás, noha csábító volt a nyárias időben, még váratott magára, ugyanis Pribék István tréner vezetésével annak rendje-módja szerint először speciális, a hideg vizes fürdőzésre ráhangoló légzést végeztünk, majd tornagyakorlatokkal is készültünk a fürdésre. A víz annak, aki rendszeren hódol a hidegterápiának, és egyfokos vízben is merül, még szinte melegnek tűnt, ugyanis a napsütéses időben 17 fokos volt szombaton. Így nagyon kellemes élményt nyújtott és tökéletes felfrissülést adott a 10–15 perces mártózás, illetve úszás a tóban, amely ráadásul simogatóan hullámzott is.

A hidegterápiát fokozatosan szabad elkezdeni

Fotó: Kovács Erika

István a fürdés után ismét meglepetéssel készült, frissen őrölt, különleges kávét főzött filterben a parton, azzal kínált mindenkit, miközben felelevenítettük téli balatoni élményeinket. – A hidegterápiának rengeteg kedvező élettani hatása van, nem beszélve arról, hogy egész évben lehet merülni, úszni a Balatonban – mondta kérdésünkre István.

– A férjem révén ismertem meg és kezdtem el a hideg vizes úszást, merülést – hangsúlyozta Neisz Laura, akit, ahogy fogalmazott, mindig feldob, felfrissít a hideg víz. A nő egy termosz forró gyógyteát hozott a társaságnak, amelyet a saját kertében szedett zsályából, citromfűből, fodormentából, kakukkfűből, rozmaringból és gyömbérből főzött. Nagyon jólesett mindenkinek a finom ital a mozgás, valamint a fürdőzés után.

Pribék István tréner, a Balatoni Jegesmedvék vezetője: A hidegterápiának rengeteg kedvező élettani hatása van, nem beszélve arról, hogy egész évben lehet úszni a Balatonban

Fotó: Kovács Erika

Többen azt mondták, aki nem vesz részt ilyen eseményen, nem tudja, milyen hatalmas élményből marad ki! Megjegyezték, a tréner és a csapat szuper, a hangulat mindig kitűnő, a hideg víz és levegő pedig nagyon jótékonyan érinti az egészséget, amit mindenki a saját bőrén tapasztal.

Arról is beszéltek, hogy ilyenkor is érdemes strandolni, ugyanis már nincs belépőjegy, bezár a büfék zöme, úgyhogy nincs csábítás, pénzköltés.

Örömmel mártóztak meg a 17 fokos vízben

Fotó: Kovács Erika

A hidegterápiát fokozatosan szabad elkezdeni, először otthoni hideg vizes tusolást érdemes végezni, és csak egészségesen lehet hódolni ennek a szenvedélynek.