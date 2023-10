Jövőre kötelező lesz visszaváltani az italok csomagolásait, akár fémből, akár üvegből, akár műanyagból vannak, akár dobozok. Egydecistől a háromliteres edényig. Kivéve a tejek esetében. A betétdíj egységesen ötven forint lesz. Lehet, hogy ez nem motivál majd mindenkit arra, hogy visszavigye a boltba az ásványvizes, üdítősflakonokat. Ám arra is gondolni kellett, hogy például egy kétszáz forintos betétdíj mennyivel megnövelné a vételárat, s sokakat ez befolyásolna vásárláskor, akkor is, ha ezt a pénzt később visszakaphatnák. Egy közeli külföldi példa egyébként jót jelez. Szlovákiában tavaly január 1-jén vezették be ezt a rendszert, és bevált. Ott 15 cent a betétdíj, azaz mintegy hatvan forint.

Miért érdemes az új szabályról beszélni, miért igyekszünk majd többször írni róla? Azért, mert fontos, hogy a visszagyűjtés aránya nőjön, ne az erdők alján landoljanak a műanyag palackok, még inkább lényeges, hogy az újrafeldolgozás aránya emelkedjen. A legeslegjobb az lenne, ha eleve kevesebb műanyag palackot vinnénk haza, kevesebb szemetet termelnénk. Már ez is megoldható, sokan csomagolásmentes boltokra váltottak, piacra járnak szörpért is, csapvizet isznak, esetleg szűrve azt.

Felvetettek olvasóink a témában pár kérdést, az egyik az, hogy a „tapossa laposra" elv megmarad-e, azaz a könnyebb tárolás miatt össze kell-e nyomni a PET-palackokat. A visszaváltó automaták miatt valószínűleg nem, hanem a gyűjtés során együtt tömörítik azokat. S akkor nem kellenek majd a szelektív gyűjtőszigetek? – kérdezte másik olvasónk. Dehogynem! Csak legalább majd nem folynak ki belőlük a palackok, nem a környékükön lesznek felkupacolva, nem telnek meg túl gyorsan. Ide lehet majd vinni továbbra is valószínűleg a mosószeres, a samponos, a mustáros és egyéb flakonokat, kiöblítve. A kupakokat pedig továbbra is lehet fémszívekben gyűjteni jótékony célra – erről már írtunk. Az átvevőautomaták egyébként ismerősek lehetnek külföldről, de több hazai boltban is voltak már ilyenek, és az biztos, hogy az új szabály megvalósításának részleteire az elkövetkező hónapokban derül fény.

Gond lehet, hogy kisebb településeken, boltokban nem lesz kötelező a visszaváltás biztosítása, ezért messzebb kell vinni a kiürült italosedényeket. Ebben segíthetik egymást a lakosok, ahogy eddig is tették. Páran pedig arra gondoltak, már most félreteszik az üres palackokat, dobozokat, aztán ötven forintokat kaphatnak olyanokért is, amikért nem fizettek betétdíjat. Ez a fajta felhalmozás azonban valószínűleg nem hoz majd hasznot, mert a már betétdíjas csomagolásokon ezt a szerepet jelzik kódokkal is.

Minderről beszéltünk környezetvédelmi szakértővel, és tervezzük, hogy fogyasztóvédelmi szakembereket is megkeresünk. Ezért olvasóink elküldhetik a témában kérdéseiket a [email protected] e-mail-címre, igyekszünk azokra válaszokat kérni, és megjelentetjük a közérdeklődésre számot tartó tájékoztatásokat lapunkban.