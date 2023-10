Ahogy a programban olvasni lehetett, a rendezvény Hencidától Boncidáig tartott. Mesés környezet várta a gyerekeket és kísérőiket, akik több állomást látogattak meg. Polovitzerné Antal Mónika, a könyvtár szakmai vezetője elmondta, a céljuk az is volt, hogy mindenki nagyobb tisztelettel forduljon a magyar és más népek meséi felé.

Forrás: Könyvtár

- A mesés hétpróbához térképet kaptak a résztvevők, a helyszíneket a legismertebb magyar népmesékről neveztük el. Az első állomás „A szorgalmas és a rest leány” volt, mely során a gyerekeknek mezítlábas ösvényen kellett teljesíteni a feladatot, összeszedni a szőlőt, körtét, kiflit. Ezt követte „A kőleves” nevű megálló, ahol a piciknek tapintás alapján kellett megállapítaniuk, hogy mi való a levesbe. „Az aranyszőrű bárány” ponton az állatot kellett eljuttatniuk az akólba, ezen kívül a kiskakas gyémánt félkrajcárját kutatták a szalmában. „A kacorkirály” állomáson a macska és a róka szerepét bábozhatták el, talán az egyik legfélelmetesebb helyszín „A Kisgömböc” volt, melyet egy padlástérben helyeztünk el, itt meg kellett etetni a kisgömböcöt, nehogy a gyerekeket kapja be. Mindegyik ponton tehát ügyességi vagy logikai feladat várta a résztvevőket, aki a teljesítésért kapott jutalmat a kerekerdőben az öreganyónak átadta, ajándékokat, emléklapot vehetett át. A hétpróba teljesítése után mesés kézműves udvarunkban bárki elkészíthette a saját kacorkirályát illetve mesedobját. A délelőtt folytatásban Lang Rudolf interaktív előadásán a gyerekek segítségével elevenedtek meg a történetek, a délelőtt a Pápai Református Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziuma néptáncosainak bemutatójával és táncházzal ért véget. Úgy gondolom, jól sikerült a nap, ezt mutatják a számok is, hiszen a délelőtt során rekordszámú, összesen 228 látogatónk volt, ami még a nyári Harry Potter-tábort is meghaladta. Ez is azt bizonyítja, hogy van igény a színvonalas, kreatív, igényes, kulturális programokra – mondta a könyvtár szakmai vezetője.