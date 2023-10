A vasútrajongók számára élmény volt minden használt és üzemen kívüli állomáson, megállóhelyen megállni, és fotómegállásokat is beiktattak. A különvonat Veszprémből indulva először a 20-as vonal mentén fekvő egykori Kádárta megállóhelyen állt meg, majd Hajmáskéren, Sólyban, aztán a vilonyai sziklánál jött a fotómegállás. Vilonya-Királyszentistván megálló-rakodóhely következett, végül pedig Papkeszi. Ide, a végállomásra Ráczkevi Lajos polgármester is kilátogatott, köszöntve a különvonat utasait, akiket a helyiek enni- és innivalóval kínáltak.

A Papkeszire érkezés után sikerült beszélgetnünk a kezdeményezővel, Bokor Péterrel, aki elárulta, maga sem számított ekkora érdeklődésre, amikor magánszemélyként egyetlen motorkocsit rendelt a vasúttól. A Bzmot-motorkocsi negyvennégy ülőhelyes, de felhívására olyan sokan érkeztek a nosztalgiázni vágyók, vasútbarátok, hogy végül átlépték a hetven főt, ami szükségessé tette egy mellékkocsi csatolását is. Így elmondhatjuk, ha nem is mozdonyos vonat, de szerelvény járta be az útvonalat. A szervező elmondta, ez már a negyedik különvonat, amit sikerült összehoznia. – Nagy mellékvonalpárti vagyok, célom, hogy megismertessem másokkal a ma már nem használt vasútvonalakat, mert szívemen viselem sorsukat. Ezen a 27-esen nem sikerült utaznom, amíg mindennapos volt a személyforgalom Veszprém és Lepsény között. A Bzmot szerelvénnyel ezért a személyforgalom megszüntetése előtti utolsó korszakot, a 90-es évektől 2007-ig tartó időszak hangulatát sikerült most felidézni – foglalta össze.