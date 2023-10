A megemlékezést érkezés után rövid pihenő követte, majd a polgármester köszöntötte a diákokat és a pedagógusokat, akik idén is folytatják a méltó hagyományt. Emlékeztetett, Radnóti-menet először 1964-ben indult az akkori Vegyipari Technikum tanára, Egyed László kezdeményezésére, az emlékhelyet pedig 2009-ben állíttatta az önkormányzat Radnóti és minden tragikus hős emlékére, akik ezen a helyen haladtak 1944-ben a vasútállomástól a repülőtéri barakkokig. A hely azonban több ennél, emlékhelye a mindenkori diktatúrák, a tébolyult embertelenség áldozatainak.

Pál-Gyarmati Katalin ismertette Radnóti életútját, kiemelve, budapesti zsidó családban született, életét azonban jelentősen befolyásolta, hogy születésekor édesanyját és ikertestvérét elveszítette, erre a traumára utal az Ikrek hava című prózai munkája. A költőt életének utolsó éveiben származása miatt a nagyközönség erősen elutasította, bár feleségével, Gyarmati Fannival rendkívül boldog volt házassága. – Radnóti 1943-ban áttért a katolikus hitre, de miután besorozták, zsidó lévén fegyvertelen munkaszolgálatra osztották be. A zászlóaljat az ukrán frontra vezényelték, de 1944 májusában a magyar hadsereg visszavonult, a zászlóaljat átvezényelték a szerbiai Bor városában lévő rézbányákhoz. A jugoszláv partizánok Radnótiékat, a 3200 fős magyar zsidó csoportot kényszermenetelésre utasították, ekkor vesztette életét sok társával együtt a költő, aki legutolsó hónapjaiban is folytatta irodalmi munkásságát – mondta el a polgármester, aki erre a szörnyű menetelésre utalva folytatta beszédét, hangsúlyozva, itt, Szentkirályszabadján fejezte be utolsó versét, a Negyedik razglednicát. Bori noteszében a vers alatt a Szentkirályszabadja, 1944. október 31. dátum szerepel. Innen indult aztán végső útjára a Bakonyon át Abda felé, miközben szemtanúk szerint súlyosan megverték, majd tarkón lőtték, s tömegsírba dobták. Halála után a sírt exhumálták, s Radnóti kabátja zsebében megtalálták utolsó, lírai, szívbemarkoló verseit tartalmazó noteszét. Ma a budapesti, Kerepesi úti temetőben nyugszik a költőóriás – ismertette a fájdalmas sorsot, életutat a polgármester, aki egyben reményének adott hangot, hogy jövőre, a kerek 60. évfordulón is legalább ilyen nagy számú résztvevője lesz a Radnóti-menetnek.