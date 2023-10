A biodinamikus gazdálkodásról elhangzott: ökológiai, holisztikus és etikai megközelítése a gazdálkodásnak, ahol a birtokot élőlénynek tekintik. A gazdálkodónak az a feladata, hogy összehangolja és táplálja az elemeket, így a mezőt, erdőt, ültetvényt, állatokat és termőtalajt. A szakmai beszélgetést a balatonszőlősi birtokon második alkalommal szervezték meg a gasztronómia és borászat ismert személyiségei közreműködésével, amelyen részt vett Michael Andert osztrák biodinamikus gazdálkodó, borász, Zadravecz Zsolt biodinamikus szőlész, Egly Márk, a Balaton-felvidéki Borvidék elnöke, Gianni Annoni, a Trattoria Pomodoro étterem tulajdonosa. Az eseményre eljöttek a Balaton-felvidéki és Balaton környéki borászok, borászatok képviselői, borkereskedők, szőlészek és gasztronómiai szakemberek, a fővárosból pedig neves éttermek képviselői is. A beszélgetést Tungli Péter, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa gasztronómiai és borászati projektvezetője moderálta. Forrai Kovács Kriszta és Forrai Miklós kiemelték, a tavaly októberében tartott szakmai beszélgetésen a biodinamikus gazdálkodás és borászat jelentőségét, működését mutatták be, most pedig azt vizsgálták meg, miként jelennek meg az említett gazdálkodás termékei a gasztronómiában. Elemezték, milyen módon lehet felhasználni ezeket a termékeket, és miként lehetne színesíteni azokkal a vendéglátást, az éttermek kínálatát. A találkozó egyik érdekessége volt, amikor Michael Andert 65 különböző terméket mutatott be, többek között borokat, zöldségeket, fűszereket, húsokat. Utalt rá, Ausztriában egyre népszerűbb a biogazdálkodás, illetve az ebből származó termékek felhasználása a gasztronómiában. Mint ismert, a balatonszőlősi birtoknak, illetve étteremnek Bib Gourmand elismerést adott a világ vezető étteremkalauza, a Michelin Guide.