– Németország számára Magyarország kedvelt turisztikai célpont. Vázoltuk, hogy miként tudtunk ezzel a programmal hozzájárulni ahhoz, hogy még több németnek legyen fontos, hogy eljöjjön hozzánk – avatott be a részletekbe a polgármester. – Arról is beszéltünk, hogy az EKF-programmal azt a célt is kitűztük magunk elé, hogy ne csak három, hanem 12 hónapos turizmus legyen a Balatonon. Ehhez kell egy olyan város, mint Veszprém, amelyik kulturális örökséget, kulturális szolgáltatásokat tud biztosítani, valamint az a táj és gasztronómiai kultúra, amelyet Balatonfüreden, a Balaton-felvidéken vagy akár a Bakonyban egész évben kínálunk.

Megtudtuk, nem ők voltak az első delegáció, hiszen jártak már Veszprémben osztrákok, és olyan francia város is, amely EKF-pályázó.