Pletykapadot díszítenek Taliándörögdön

Taliándörögd "Gyermekeimmel évek óta feldíszítjük házunk előtt a saját készítésű, rendszeresen karbantartott pletykapadot a szüreti felvonulás idejére. Az idén még csak saját termésű tökök kerültek rá. A padon pletykálni ősszel is jó, ha szép az idő" – írta olvasónk, Mohos Brigitta a taliándörögdi Bem utcából. Hozzátehetjük, hogy szép a töktermés náluk, és a pletykálkodásnak, ha nem rosszindulatú, van haszna, no meg, ezen a padon nem is látunk úgynevezett rögtönítélő bíróságot.

Forrás: Olvasónk Faludíszítések fotóit továbbra is várjuk. Olvasóink olyan fényképeket küldhetnek november 30-ig, amelyeken megörökítik a települések tereire, útjai mellé, a házak portái elé készített szebbnél szebb és igazán ötletdús, mókás díszeket, az évszakra jellemző alkotásokat. Az a legjobb, ha megfogalmazzák, hogy a fényképükről, az adott kompozícióról mi jutott eszükbe. Azt kérjük, hogy a helyszínt és a lakhelyüket mindenképpen írják bele a [email protected] címre postázott e-mailbe, azt szintén, megjelenhet-e a kép és a készítőjének neve lapunk felületein!

