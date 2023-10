A Jókai Mór Művelődési Központ színházépülete előtt gyülekeztek a klub tagjai, akik rózsaszín szalagot vagy sálat viseltek. A szín 1991 óta az emlőrák elleni küzdelem hivatalos szimbóluma. A jelentése egyik oldalon a fenyegetettség, a félelem a betegségtől, a másik oldalon a gyógyulás reménye és a tudatosság. A résztvevők az Erzsébet ligetből a Fő téren át az Esterházy-kastélynál álló emlékfához és emléktáblához sétáltak, ahol a közösség által ültetett japán csüngő díszcseresznyefánál a tagok rövid műsort adtak.

Forrás: szervezők/Kovács Imre

Hörömpöly Imréné, a Megújulás Klub vezetője elmondta, az emléksétát 2017 óta rendezik meg, a cél pedig az, hogy felhívják a figyelmet a szűrés fontosságára és arra, hogy a mellrák nemcsak a nőket, hanem a férfiakat is érinti. – A kastély udvarán felállított emléktáblánál egy névre szóló szép idézettel emlékezünk azokra, akik már nincsenek közöttünk, akik most küzdenek a betegséggel és azokra is, akik segítséget nyújtanak – fogalmazott a csoport vezetője, akitől megtudtuk, a kastélyépület rózsaszín megvilágításának célja a figyelemfelhívás a mammográfiás emlőszűrő vizsgálatok fontosságára, ezek igénybevételére való ösztönzés, és az érintett betegekkel való szolidaritás kifejezése.