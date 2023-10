A verseny értelmében visszaengedték a kifogott halat a Balatonba. Az eseményen részt vett mások mellett Vörösmarty Éva megyei közgyűlési alelnök és Molnár Judit balatonfüredi bizottsági elnök is.

Az egész országból érkeztek résztvevők a viadalra, amelyen összesen tizenkettő csapat indult és 36 egyéni résztvevője volt, köztük szép számmal szépkorúak és fiatalok is.

Az izgalmas eseményt a hagyományoknak megfelelően Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere megnyitotta meg. A település elöljárója méltatta a 75 esztendős VHE-t, illetve azt, hogy az önkormányzat mindig is kitűnő kapcsolatban állt az egyesülettel. Ezt jelzi egyebek mellett, hogy rendre együtt szervezik meg minden évben a sok résztvevőt és érdeklődőt vonzó horgászversenyt az alsóörsi strandon. Ezzel sokat tesznek azért is, hogy a Balatonnál ne csak a nyári szezonban, hanem egész évben kínáljanak érdekes és tartalmas, sok embert vonzó programokat.

Tatai Lajos, a VHE elnöke örömmel beszélt arról, hogy immár 75 esztendős múltra tekintenek vissza, felidézte az egyesület legemlékezetesebb eseményeit, amelyekben előkelő helyen áll az éves horgászverseny Alsóörsön. Méltatta azt is, hogy 650 tagot számlálnak, és köztük nem csak helybeliek és környékbeliek találhatók meg, hanem az egész országból csatlakoztak hozzájuk, így többek között Budapestről, Győrből és Sopronból is.

A látványos és izgalmakban bővelkedő eseményt Szabadics Tamás, a verseny felelőse nyitotta meg. Beszélt egyebek mellett arról, hogy a rendezvényen érvényes állami és balatoni területi jeggyel lehet részt venni, a versenyzők szektorokban foglalnak helyet a sorsolást követően, horgászni egy bottal és tetszőleges horgászmódszerrel lehet. A pergetés nem engedélyezett és horgászbotonként egy horog lehet a végszereléken. A megakasztott hal a mérlegelésbe akkor is beleszámít, ha a szomszéd szektorába is átúszott. A kifárasztott halat a versenyző szomszédja vagy segítőtársa is megszákolhatja, etetőanyag és élő anyagkorlátozás nincs. Bármilyen csalit lehet használni, kivéve élő halat. Az értékelésbe minden halfaj beleszámít, grammonként egy pontot kap a versenyző.

Összesen 650 tagot számlál az egész országból a Veszprémvidéki Horgász Egyesület, amelynek Tatai Lajos az elnöke (jobbra)

Forrás: szervezők

A verseny négy órán keresztül zajlott, teli sporthorgászörömökkel, ugyanis a halat a versenyszabályzat szerint visszaengedték a Balatonba. Többnyire keszegeket fogtak, de akadt ponty is a versenyzők horgára. A díjakat Tatai Lajos, Szabadics Tamás és Báró Béla, Alsóörs közjegyzője adta át a résztvevőknek. Egyéniben 36-an indultak, első lett Herczeg Márk 3555 gramm, második Kocsis Imre 1885 gramm, harmadik Babicska Csaba 1530 gramm hallal. A csapatversenyen tizenketten fogtak botot, közülük első helyen végzett a Katona csapat 3555 gramm, második helyen Kocsisék csapata 2585 gramm, harmadik helyen pedig a Ponty Team végzett, 2250 gramm hallal. A legnagyobb halat a herendi Herczeg Márk fogta ki, akinek egy szép ponty került a horgára. A versenyen a legjobbnak járó vándorkupát a Katona csapat vihette haza egy évre. Könyvvel jutalmazták Szabadics Tamást, aki már sok éve nagyon sokat tesz a verseny megszervezéséért. A VHE babgulyással vendégelte meg a résztvevőket, akik jóízűen fogyasztották el a finom ételt a nyárias időben, a gyönyörű strandon.