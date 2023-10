Brányi Mária alpolgármester a megnyitón elmondta, nagyon sokszor próbáljuk megfogalmazni, hogy Veszprém miért olyan különleges hely, mi a varázsa, és mi az a sajátossága, ami miatt valamennyien rajongunk érte. Beszélt arról is, hogy a Központi Statisztikai Hivatal egy mérése szerint, amelyben a megyei jogú városok gazdasági és környezeti fenntarthatóságát vizsgálták, a legélhetőbb két település Győr és Veszprém.

– Az a legfontosabb, hogy az itt élők is tisztában vannak azzal, hogy egy jó életminőségű település lakói lehetnek. A város kiegyensúlyozott fejlődésének egyik záloga a minőségi városi környezet fejlesztése és fenntartása. Ezért a közösség is nagyon sokat tesz. Az építészek alakítják a környezetünket, aminek nagyon fontos hatása van az életminőségre – fogalmazott. Kijelentette, nagyon jó elődeink vannak, elég csak a város épített örökségére és annak természeti környezethez való viszonyára gondolni. – Elődeink jó örökséget hagytak nekünk hátra, és ha ezzel az örökséggel jól sáfárkodunk, akkor mi is jó örökséget fogunk hagyni az utódaink számára. Ebben a közel húsz esztendőben, ami mögöttünk van, talán nem vizsgáztunk rosszul – mutatott rá az alpolgármester.

Kavalecz Gábor, a Veszprémi Szakképzési Centrum főigazgatója megnyitójában elmondta, 41 centrum van országos szinten, és büszkén jelentette ki, hogy a veszprémi építészszakma kiemelkedő, a szakmai munkaközösség nemrégiben Gizella-díjat kapott. Hangsúlyozta, együttműködésekkel tudnak hatékonyan dolgozni, és nyomon követni a piac és a gazdaság változásait.