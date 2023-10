– Egyszerűen aranyos. Korábban is ragaszkodtunk hozzá, akár Súrra elmentünk mindenszentek előtt. Miért? Mert szeretet is kapunk a koszorúk mellé és megbízhatunk benne – mondta el Enikő egyik törzsvevője. A virágárusnak pedig az a tapasztalata, hogy nem tudják kinek kibeszélni magukat az emberek. – Hozzám visszajönnek csak úgy beszélgetni, ha virágra nem is, csak épp szeretetre vágynak. Ez nekem is jó, én is szeretem az ilyen kapcsolatokat. Egyfajta családot alkotunk a vevőimmel Zircen, a szabadban – mondta el Enikő, hogy a maga részéről mit gondol arról, ami jól látható, érzékelhető azon a részen, ahonnan már hiányozna a városból.