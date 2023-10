Mindenkit várnak a régi és új árusokkal, őstermelői, kistermelői és kézműves termékekkel a szervezők. A vásár programja szerint 10 órakor lesz a megnyitó, a Kapolcsi Egylet sátrában egész nap Egervíz-kifestő címmel kézműves foglalkozásokkal és kiadványokkal várnak mindenkit, levetítik a helyi értéktár filmjeit. Látható lesz a Híd Tájművészeti Ösvény alkotóinak – Becskei Andor, Szirmai Nóra, Szurdi Éva, Tóth Tamás – kiállítása, és délelőtt beszélgetés is lesz a művészekkel. Fellép a Badacsony-Tördemic Néptáncegyüttes, köszöntik a kitüntetetteket, délben a Ládafia Bábszínház a Viadal című darabot adja elő, majd a Vitézi játszóház is kinyit Szabó Bencével. Délután a Hollóének Hungarica együttes ad koncertet, valamint kézműves-foglalkozást tartanak gyermekeknek nagyikkal, dédikkel, Vajai Csaba harmonikázik. A MűvészVölgy Kúriában 18 órától a Science Café a kerti gyógy- és fűszernövényeket mutatja be, Szendrői Csabával tartanak irodalmi estet, valamint Moldvai táncház is lesz a Hollóének Hungaricával a faluházban.