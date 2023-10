A bakonybéli tájház melletti csűrben retró- és játékmúzeum található. Takács János tulajdona a gyűjtemény. Mit keres egy pajtában? Ugyanúgy múltunk, kultúránk része, mint a nagymama hímzett terítője, a dédnagyapánk faragta szerszám. A tájház és a nosztalgiázáshoz átalakított gazdasági épület november 5-ig látogatható. Míg tavasszal újra kinyitnak, azaz a téli szünet alatt is fogadnak csoportokat, előzetes bejelentkezés alapján. Ezért siessenek, most még enélkül is megnézhetik tíz itt is megtalálható kedvenc retrótárgyunkat.

Fotó: Rimányi Zita

1. Az első képen mindjárt három is látható. Az egykor minden gyerekszoba tartozékának számító búgócsiga és a csocsó, amihez elvileg ketten kellettek, de egyszerre négyen is játszottunk vele, vagy akár egyedül. Rokona a nem kevésbé népszerű rúgós foci, ami tulajdonképpen egy rugós figurákkal ellátott gombfocipálya. S inkább csak óvodák szerezték be a közismert, színes kisdömpert a billenős platóval. Homokot, plüssállatot is szállítottunk vele, rátámaszkodva tologattuk.

Fotó: Rimányi Zita

2. A Traubisoda legendás, ahogy zöld árnyalatú üvege is, de még emlékszünk a Mirindáéra is, és a Jaffa üvegének elegánsan csavaros formájára, amire egyszerűen azt írták rá, hogy üdítő. Emlékeket ébresztenek a Pepsi és nagy vetélytársának, a Coca Colának a régi palackjai is.

Fotó: Rimányi Zita

3. A Tibi, a Piros mogyorós, a Sport szelet – a csokipapírokat lelkesen gyűjtöttük. Tudjuk, hogy nézett ki az igazi Boci csoki, csomagolásán a sötétbarna szarvasmarhával; legalább olyan finom volt, mint a Milka, amelyen lila tehén díszeleg. Ropogtattuk egykor a Zi-zit is. Előfordult, hogy zacskójára Morzsi kutyát rajzolták rá.

Fotó: Rimányi Zita

4. Hiányolom manapság, mert olyan egyszerűen nagyszerű megoldást nyújtott, hogy régen minden élelmiszerbolt kijáratánál volt több nagyméretű kávédaráló.

Fotó: Rimányi Zita

5. Mivel a suliba kötelező volt vinni zsírkrétát, a legtöbbünknek Téma krétát vettek, a házi feladat megírásához használt íróasztalunk pedig a csavarható, naptárnak is jó ceruzatartótól volt menő.

Fotó: Rimányi Zita

6. A Skála-kópé szíve a vásárlóké volt, olyan nejlonszatyor pedig mindenkinek jutott, amire a kis reklámfigurát rányomtatták. A győrieknek arrabonás is volt, a jellegzetes kis ,,a" betűvel, mert a kisalföldi városban Arrabonának hívták a Skála áruházat.

Fotó: Rimányi Zita

7. A fém űrkomppal mindig a szomszéd gyerekeknél játszottam, irigyeltem tőlük, mert én nem kaptam. Összevissza forgott, tolatott, ha nekiment valaminek a padlón. Ezt élveztük.

Fotó: Rimányi Zita

8. Teásdobozok Compack módra. Micsoda szójáték, micsoda márkanév, s a formatervezés hozzá illő remeke! Ha kiürült a doboz, mindenfélét tarthattunk a kissé kopott, rozsdás edénykében.

Olvasóinkat, akiket a látottak hatására elkap a retróláz, arra biztatjuk, fotózzák le és küldjék el lapunknak kedvenc retrótárgyukat a [email protected] e-mail-címre, hogy megjelentethessük felületeinken.