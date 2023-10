Erről adott ki közleményt az Országos Magyar Vadászati Védegylet, mint a vadászatra jogosultak érdekképviselete és az Országos Magyar Vadászkamara.

A leggyakrabban felmerülő téves információk között említették azt, hogy a vadászatra jogosult szervezetek (jellemzően vadásztársaságok, ritkábban gazdasági társaságok) július óta semmilyen körülmények között nem kötelesek megtéríteni a vaddal történő ütközések után az autós kárát. Sőt, a saját káruk megtérítését is követelni fogják az autóstól. Ez téves, ahogy az is, miszerint a vadgazdálkodó már a vadveszélyt jelző táblákat sem köteles kihelyezni. Az említett jogszabálymódosítás csupán egy értelmező rendelkezés, amely a bírói gyakorlatot emelte át jogszabályi szintre, és nem jelent változást azok megítélésében egy esetleges kártérítési per során.

A témával kapcsolatban a sümegi Kinizsi Vadásztársaság elnökét, Rédei Zsoltot kérdeztük meg. Mint elmondta, a jogszabályváltozás konkrétan a bírói gyakorlatot helyezte jogszabályi szintre, amelynek az a lényege, hogy ha a vad életmódjából, szokásos táplálkozási, szaporodási viselkedéséből bekövetkező helyváltozása miatt jelenik meg lakott területen belül közúton, autóúton, autópályán, település belterületén, akkor az a vad természetes viselkedésének tekintendő. Nem minősül a vadászatra jogosult személy, társaság felróható magatartásának, hiszen arról nyilván nem tehetnek, ha a vad át kíván menni az úttest túlsó oldalára. – Ezt alapvetően a bírói gyakorlat eddig is így értelmezte, de ezt most beemelték a jogszabályba. Vannak úgynevezett váltók, ahol a vad közlekedik, és sok esetben a közutak keresztezik az évszázados vadváltókat. Ezeket természetesen befolyásolják az épített kerítések, beleértve az autópályák mindkét oldalán lévő fix falakat, amelyek gyakorlatilag megszüntetik a vadak átjárási lehetőségét még akkor is, ha vannak kialakított vad átjárást célzó felüljárók. De az eredeti felvetést összegezve kijelenthető, hogy semmilyen lényegi változásról nincs szó. A veszélyes üzemek találkozására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a gépjármű-vad ütközésnél, és azt kell vizsgálni adott esetben, hogy van-e felróhatóság valamelyik fél részéről. Van-e rendellenesség? Felróhatóság például, ha kihajtják a vadat a vadászatra jogosultak, rendellenesség pedig lehet egy fékhiba, vagy a durrdefekt a gépjármű részéről – mondta Rédei Zsolt.