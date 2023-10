Vásári komédiával szórakoztatta az első Bányakerti Vásári Forgatag résztvevőit a Táltosok Társulata október 15-én délelőtt. A tűz fölött már sült a keszeg, a Lőrintei-tavi Horgász Egyesület halászlével készült. A sátorban az Ajkai Képzőművészeti Egyesület várta az alkotni vágyókat színezéssel, gyöngyfűzéssel, festéssel, Ozorai Sándor pedig gyurmázással. A Molnár Gábor Műhely Alapítvány a megváltozott munkaképességű fiatalok által készített szőtteseket, kosarat, táskákat kínálta. Schwartz Béla polgármester köszöntőjében elmondta, hogy a régi hagyományokat szeretnék a vásárral visszaállítani. Csékúti városrészben, Gyűrhegyen évente kétszer, tavasszal és ősszel volt vásár, amelyet egy kereskedő, Harsányi Andor szorgalmazott. Akkor inkább állatvásár volt, nem kirakodó. Most a kirakodóvásár kerül előtérbe. Remélik, annak hírneve eljut távolabbra is. A vásárnak több funkciója van, közösségépítés, találkozás, beszélgetés, és természetesen minél több adásvétel, hogy a kereskedőnek legközelebb is legyen kedve odamenni.