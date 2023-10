A fórumon lehetőség nyílt kerekasztal beszélgetések során tapasztalatcserére és jó gyakorlatok megosztására a világ különböző pontjairól érkező résztvevőkkel. Olyan témákat érintettek a döntéshozók, mint a városok fenntarthatóságot célzó intézkedései, természeti katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség növelése vagy a fenntartható fejlődési célok és gyakorlati megvalósításuk a hétköznapokban. Rendkívül érdekes volt látni, hogy bár földrajzilag, afrikai, dél-amerikai, közel-keleti városok is képviseltették magukat, és nagyságban is eltérő, például Róma, Bécs, Helsinki városainak képviselői is jelen voltak, számos metszéspontot lehetett találni. A városok zsúfoltsága, hatékony közlekedés, lakhatási kérdések, klímavédelem, energiahatékonyság mint olyan területek, amely világszinten is megjelennek a városokban.

Kulcsfontosságú eseményen képviselte városunkat az alpolgármester, hiszen a fenntarthatósági célok eléréséhez erős városok tudnak hozzájárulni

Forrás: Forum of Mayors 2023/Violaine Martin

– Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan! Az esemény kulcsfontosságú, hiszen a fenntarthatósági célok eléréséhez erős városok tudnak hozzájárulni, mivel a válságos időszakok – klímaváltozás, járványhelyzet, természeti katasztrófák – okozta problémák kezelését is helyben kell megvalósítani – nyilatkozta Hegedűs Barbara

Örömmel számolt be a panelbeszélgetésen arról, hogy Veszprém számos jó példával szolgálhat, hiszen az elmúlt években kiemelt figyelmet fordítottunk a környezetvédelmi megoldások beépítésére és olyan fejlesztések megvalósítására, amelyek a város fenntarthatósággal kapcsolatos céljait is támogatják. Zöld város program keretén belül újjászületett a város belvárosi parkja, az épített örökség fenntartható újra hasznosítására kitűnő példa az Acticity projekt, vagy a városi közlekedési rendszer fejlesztése új környezetbarát buszokkal és a közbringa rendszerrel. Az Európa Kulturális Fővárosa program megmutatta, hogy a kultúrán keresztül a közösségfejlesztés, a városi épületek fenntartható módon való újjászületése mind hozzájárul ahhoz, hogy a városi polgárok sajátjuknak érezzék környezetüket, azáltal a városi terek ápolása és védelme a mindennapok részévé válhat.